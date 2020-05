Twitch: Amouranth bannata ancora una volta, forse per una foto sexy (non sua)

Twitch ha bannato per la terza volta la popolarissima e sexy streamer Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, che vanta più di 1,5 milioni di seguaci sulla piattaforma. Amouranth di solito passa il tempo a chiacchierare con i suoi fan, ma di tanto in tanto non disdegna qualche IRL (in real life) e qualche videogioco.

Il motivo del ban non è stato chiarito. Probabilmente nelle prossime ore sarà Amouranth stessa a raccontarlo. Per ora i sospetti ricadono sull'aver mostrato la foto profilo di un suo fan non proprio vestito. Difficile dirlo, visto che la Siragusa è sempre al limite quando si parla di contenuti mostrabili in streaming su Twitch.

Proprio nei giorni scorsi Amouranth aveva detto di essere tranquilla riguardo agli incidenti con le foto profilo e che lei sapeva come non farsi bannare da Twitch in questi casi. Evidentemente qualcosa deve essere andato storto, perché il ban è arrivato lo stesso.

Amouranth è una streamer controversa che in passato è stata bannata per aver esposto parti troppo intime di se stessa, ma si è salvata quando è stata scambiata per una prostituta in un IRL.