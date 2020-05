Twitch, Amouranth ha spiegato come evitare i ban per incidenti sessuali involontari

La streamer Twitch Amouranth ha spiegato come si possono evitare i ban per gli incidenti involontari a sfondo sessuale, ricorrendo a un sistema spiegato dalla piattaforma stessa. La nostra ha toccato l'argomento dopo aver aperto il profilo di un utente bannato, trovandoci dentro una foto sconveniente.

I suoi fan si sono subito preoccupati per le sorti della bella streamer, ma lei li ha rassicurati: "Dovrebbe essere tutto ok, chat. Twitch ha detto che se qualcosa del genere appare sullo schermo non c'è alcun pericolo, sempre che si cancelli subito il VOD e si metta fine allo streaming."

Quello spiegato da Amouranth è un sistema architettato da Twitch per impedire che gli streamer siano bannati a causa degli scherzi degli utenti. Nel caso in cui si lasciasse campo libero ai troll è probabile che sulla piattaforma ci sarebbe una vera e propria moria.

Del resto Amouranth è nota per le sue live provocanti quanto sexy, spesso non sanzionate da Twitch (a volte sì), lì dove altri utenti sono stati cacciati per molto meno. Famosa la sua esposizione genitale per caso, che le costò un ban, e il suo stream IRL in cui fu scambiata per una prostituta.