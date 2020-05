Bloodborne, testato l'hack che fa girare il gioco a 60fps

Digital Foundry ha testato l'hack che fa girare Bloodborne per PS4 a 60fps, parlandone con Lance McDonald, il suo autore. Guardando il filmato che trovate in testa alla notizia scoprirete così moltissime curiosità su questo riuscito progetto e vedrete il gioco di From Software girare con una fluidità incredibile.

Purtroppo applicare l'hack di Bloodborne non è semplicissimo, quindi ci raccomandiamo di provare solo se siete degli smanettoni e non avete paura di rompere la vostra console. Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Bloodborne, in cui Antonio Fucito scrisse:

Bloodborne è sconsigliato a due categorie di giocatori: quelli che non apprezzano gli Action-RPG e coloro i quali preferiscono divertirsi in maniera spensierata. Detto questo, è una perla rara nel panorama videoludico, un titolo che al pari dei precedenti ti punisce brutalmente e ti suggerisce non solo di far progredire il personaggio principale, ma anche la propria abilità, pad alla mano, studiando la strategia da applicare contro l'avversario e facendo tesoro della morte precedente per evitare quella successiva; un sottile equilibrio nel quale essere arrendevoli oppure avere troppa foga porta allo stesso risultato: morte certa. Incarna lo spirito dei giochi difficili di una volta e al contempo regala un senso di soddisfazione enorme ogni qual volta si sconfigge un boss, si scopre una nuova ambientazione o si riesce ad avere la meglio di una situazione che fino a poco prima sembrava insormontabile. In Bloodborne c'è sempre qualcosa da fare o da scoprire, perché il design del mondo di gioco è semplicemente eccezionale ed offre una conformazione tarata al millimetro, in grado di restituire una progressione sempre coerente ed appagante. Ci sono intere sezioni opzionali che aggiungono ore di gioco ed i dungeon nei sotterranei di Yharnam rappresentano una fantastica trovata che sublima una quantità impressionante di contenuti, da gustare anche con e contro altre persone: impossibile scoprire tutto dopo aver completato l'avventura la prima volta, e per questo il cosiddetto New Game Plus è quasi un obbligo oltre che un piacere. Per questo Bloodborne rappresenta l'ultimo, grandissimo esponente di un sottogenere che continua a potenziarsi e rifinirsi, il motivo principale, ad oggi, per possedere PlayStation 4.

Bloodborne è un titolo esclusivo per PS4, nonché uno dei migliori giochi della console di Sony, che vale ancora oggi la pena di essere giocato.