Twitch: Pokimane stupefatta per la proposta di matrimonio su Minecraft ricevuta in live

Durante una diretta live su Twitch, un fan della streamer Imane 'Pokimane' Anys le ha chiesto di sposarlo in Minecraft. La ragazza è rimasta letteralmente stupefatta dal messaggio. Chiariamo: lui vorrebbe fare coppia fissa con lei in gioco, non nella realtà, e per convincerla le ha anche descritto i suoi possedimenti.

La stramba proposta è arrivata da un suo fan dopo una donazione di due dollari e merita di essere letta: "È arrivato il momento Poki. Chat, zitta un attimo. È importante. Mi sposeresti in Minecraft? Posseggo tre mucche, dodici galline, due gatti e un cane. Sono solo un umile contadino, ma ho dei grandi sogni. Così potrai finalmente ritirarti e non essere più una ragazza Twitch."

Pokimane ha apprezzato la proposta, trovandola dolce. Quindi l'utente ha proseguito chiedendole se pubblicherà dei nuovi video ASMR. La streamer non ha confermato, pur essendosi dichiarata fiera della sua collezione di ASMR.

Non è la prima volta che Pokimane riceve una proposta di matrimonio da un fan. La prima volta accadde al TwitchCon 2019, quando fu avvicinata da un ragazzo che le chiese con un post-it di diventare la sua fidanzata. In quel caso il suo rifiuto fu più netto.