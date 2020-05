PS5: la presentazione di Mark Cerny è diventata un video ASMR, per dormire rilassati

La presentazione di PS5 fatta qualche settimana fa da Mark Cerny è stata trasformata in un video ASMR, ottimo per rilassarsi un po' prima di andare a dormire. La pacatissima voce del papà di Marble Madness è perfetta per questo genere di video. Aggiungeteci un po' di musica ambient e qualche riverbero e il sonno è assicurato.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la sigla ASMR sta per Autonomous sensory median response (risposta autonoma del mediano sensoriale) ed è sostanzialmente una forma di benessere derivata dall'ascolto di certi suoni. Si manifesta sotto forma di un formicolio percepibile sulla nuca, che scende fino alla spina dorsale. Fondamentalmente i video ASRM sono realizzati per rilassare e possono offrire i più diversi generi di suoni. L'importante è trovare quello che fa per la nostra psiche. Se Mark Cerny che parla di PS5 non riesce a rilassarvi, probabilmente è perché non avete l'SSD abbastanza veloce... scherziamo. Detto questo, YouTube è pieno di video ASMR, alcuni dei quali anche a tema videogiochi. Ad esempio Nintendo ne ha pubblicato uno dedicato a Nintendo Switch Lite e altri due a tema Pokémon.