PS5 potrebbe costare di più di Xbox Series X: i bilanci di Microsoft le consentono di venderla in perdita

Secondo Peter Moore, ex Electronic Arts e attualmente presidente del Liverpool FC, Xbox Series X potrebbe costare meno di PS5. A permetterlo sarebbe l'ottima forma dei bilanci di Microsoft, che consentirebbe di vendere in perdita la console per un certo periodo così da poter proporre un prezzo più basso di quello della concorrenza.

Il commento di Moore è arrivato in risposta a un'affermazione simile fatta da Michael Pachter in un livestream con Geoff Keighley, secondo cui PS5 potrebbe costare 500$ contro i 400$ di Xbox Series X.

Moore: "Entrambe le società stanno valutando quanto possono permettersi di perdere nei primi 12-18 mesi (e in che modo possono compensare le perdite), l'attach rate dei giochi e le tariffe dei servizi con relativi ricavi. Dal punto di vista aziendale, Microsoft in questo momento ... il prezzo delle loro azioni e la capitalizzazione stanno volando. Il boss Satya Nadella potrebbe dire: "Questa è la nostra opportunità. Lasciamo che Sony vada sui 500 dollari."

Se così fosse sarebbe davvero un grosso colpo portato da Microsoft, che non solo avrebbe la console più potente sul mercato, ma la proporrebbe a un prezzo tale da renderla immediatamente più appetibile rispetto a PS5. Naturalmente queste sono solo speculazioni, quindi bisogna vedere cosa accadrà al momento dell'annuncio dei prezzi delle due console. Comunque si tratta di una possibilità affascinante.