Xbox Series X: il prezzo sarà più basso rispetto a PS5, dice Michael Pachter

Il prezzo di Xbox Series X sarà più basso rispetto a quello di PS5: lo sostiene l'analista Michael Pachter, intervenuto nel corso di un livestream insieme a Geoff Keighley e Peter Moore.

Ribadendo il concetto espresso negli ultimi giorni, secondo cui il prezzo di Xbox Series X sarà accessibile, Pachter ha detto che "Microsoft si sta muovendo in maniera molto intelligente, aspettando PS5 al varco."

"Da quel che ho visto, la console Sony verrà proposta a 500 dollari e a quel punto Microsoft potrà compiere una scelta: se vorranno tagliare il prezzo di Xbox Series X di 100 dollari e vendere in perdita i primi dieci milioni di pezzi, lo faranno."

"Penso dunque che stiano aspettando che Sony faccia la sua mossa: solo a quel punto riveleranno il prezzo e la data di uscita della loro console", ha continuato l'analista di Wedbush Securities.

"Per Xbox Series X parliamo di un lancio in autunno, probabilmente a novembre, probabilmente a 400 dollari: gli utenti otterranno davvero tanto per quella cifra."