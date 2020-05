Assassin's Creed Valhalla non girerà a 60 fps su PS5 e Xbox Series X?

Assassin's Creed Valhalla potrebbe non girare a 60 fps su PS5 e Xbox Series X, stando a una serie di preoccupanti indizi legati al nuovo episodio della serie Ubisoft.

Andando infatti a controllare le informazioni relative ai titoli in uscita su Xbox Series X presentati durante l'evento dedicato ai giochi third party di due giorni fa, si fa precisa menzione della risoluzione a 4K, del supporto per lo Smart Delivery e dei 60 frame al secondo.

Non nella scheda di Assassin's Creed Valhalla, però: nel caso del titolo Ubisoft vengono indicati unicamente la risoluzione a 4K e lo Smart Delivery, ma non trova posto l'indicazione relativa al frame rate e ciò fa pensare che il nuovo capitolo manterrà il limite dei 30 fps.

Cerchiamo di capirci: come indicato nella nostra recensione di Assassin's Creed Odyssey per PC, il gioco non raggiunge i 60 frame al secondo stabili a 4K e con tutti gli effetti al massimo neppure su di una NVIDIA RTX 2080 Ti, una GPU da oltre 14 TFLOPS.

Visti tali presupposti sarà davvero difficile ottenere quel tipo di performance su PS5 e Xbox Series X, e del resto il trailer del gameplay di Assassin's Creed Valhalla non girava neanch'esso a 60 fps.

Allo stesso tempo, tuttavia, approdare sulle piattaforme next-gen mantenendo i 30 frame al secondo non sarebbe una straordinaria pubblicità, specie considerando che Xbox Series X promette giochi a 60 fps sempre possibili.