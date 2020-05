Assassin's Creed: Valhalla, ecco il video di gameplay su Xbox Series X

Assassin's Creed: Valhalla è stato mostrato con il primo video di gameplay durante l'evento di presentazione per i giochi third party in arrivo su Xbox Series X, come promesso.

Si tratta in effetti di un first look teaser: un filmato più breve di quel che ci aspettavamo, che in meno di due minuti però riesce senz'altro a presentare il nuovo episodio della serie Ubisoft e alcune nuove feature.

Oltre a quanto già riportato nell'anteprima di Assassin's Creed: Valhalla, si vedono infatti nuove e interessanti feature come gli assedi militari, con tanto di macchine e arieti per guadagnare l'ingresso nelle fortezze.

Sembra insomma che sul fronte delle meccaniche questo nuovo capitolo avrà il merito di dar vita a tutta una serie di situazioni inedite, anche e soprattutto prendendo spunto dal peculiare periodo storico di riferimento.

Qui in calce una nuova immagine di Assassin's Creed: Valhalla, che fornisce un'idea di quanto ampi e affascinanti saranno gli scenari del gioco, che tuttavia non sarà il più lungo o grosso della serie.