Yakuza: Like a Dragon in uscita anche su PC, Xbox One e Xbox Series X al lancio

Yakuza: Like a Dragon è stato annunciato durante l'evento di oggi: sarà disponibile non solo su PS4, ma anche su PC, Xbox One e Xbox Series X.

Immaginiamo che ciò significhi che l'ultimo episodio della serie SEGA arriverà anche su PS5, ma attendiamo l'ufficialità in tal senso. È invece interessante notare che Yakuza: Like a Dragon, che abbiamo provato tempo fa, sarà uno dei titoli di lancio della nuova console Microsoft.

Come probabilmente saprete, si tratta del primo capitolo con un nuovo protagonista, diverso da Kazuma Kiryu, e un'ambientazione inedita. Non solo: le tradizionali meccaniche action sono state sostituite da un gameplay in stile RPG, con combattimenti a turni.

L'annuncio di Yakuza: Like a Dragon per le piattaforme della casa di Redmond rappresenta la chiusura di un cerchio e implica che probabilmente arriveranno a breve anche le remaster del terzo, del quarto e del quinto capitolo dopo Yakuza Kiwami 2.