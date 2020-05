Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 anche su Xbox Series X, nuovo trailer "Come Dance"

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si è mostrato anche in versione Xbox Series X, sebbene il trailer presentato nel corso dell'Inside Xbox di oggi non contenga praticamente elementi di gameplay essendo sostanzialmente composto da scene d'intermezzo narrative.

Il gioco Hardsuit Labs e Paradox Interactive è tornato dunque a mostrarsi in questa nuova occasione targata Microsoft, confermando dunque il suo arrivo su next gen e in particolare su Xbox Series X per il momento. Il trailer, intitolato "Come Dance", mostra alcune sequenze che puntano soprattutto a mettere in scena la particolare atmosfera del gioco, a metà tra la mondanità e l'inquietudine del mondo oscuro che si affaccia su una Seattle particolarmente metafisica.

Insomma, il tutto rientra perfettamente nello stile classico di Vampire: The Masquerade, di cui questo Bloodlines 2 rappresenta la continuità perfetta, come dimostra lo sviluppo di Hardsuit Labs che dimostra una notevole aderenza ai canoni classici della serie.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per il gioco, di cui sappiamo al momento che sviluppo ha superato la fase alpha, dunque ci dovrebbe essere ancora un po' da attendere per vederlo in forma completa.

Per saperne di più, vi rimandiamo ancora al Provato scritto in occasione del ParadoxCon su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, considerando che a questo punto il gioco è stato confermato anche per Xbox Series X, in attesa di sapere se sia destinato ad approdare anche su PS5.