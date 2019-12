Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, lo sviluppo supera la fase alpha

Ebbene ci sia ancora un po' da attendere prima di vederlo in forma completa, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha superato il traguardo fondamentale della fase alpha, con il gioco viene definito "completo" per quanto riguarda le sue meccaniche e il sistema in generale.



Hardsuit Labs si sta occupando di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e a quanto pare lo sta facendo con grande attenzione nel mantenersi fedeli all'originale ma anche nel fornire tanti contenuti nuovi e un'evoluzione sostanziale in ogni comparto rispetto all'amato primo capitolo della serie.



"Abbiamo concluso la costruzione delle meccaniche di gameplay e delle caratteristiche base del gioco", ha affermato Hardsuit Labs in un aggiornamento sullo stato del gioco attraverso Steam, "Naturalmente questo non significa che il gioco è completo e pronto per essere distribuito, ci sono ancora molte persone impegnate nell'aggiustamento, nel bilanciamento e nell'arricchimento del gameplay".



Tuttavia, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è sostanzialmente completo al livello di sistema, ovvero la sua struttura è a questo punto pienamente sviluppata, in attesa del completamento dei contenuti, dell'arricchimento e creazione delle quest e della ripulitura generale.