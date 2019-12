Telltale Games cambia approccio, non svilupperà più giochi a episodi

Telltale Games ha deciso di cambiare approccio, smettendo di sviluppare giochi a episodi: lo ha rivelato il nuovo CEO, Jamie Ottilie, nel corso di un'intervista.



"Stiamo ancora creando storie che si sviluppano in più parti", ha detto Ottilie, "ma il modo in cui verranno pubblicate è ancora da decidere". Dunque non c'è un quadro preciso neanche per l'appena rivelato The Wolf Among Us 2.



"Penso ci sia un'importante differenza fra l'attuale approccio e quello precedente. Se anche decideremo di pubblicare un gioco con una struttura a episodi, dovranno essere tutti pronti e completi da subito."



Un'impostazione che allungherà per forza di cose i tempi di sviluppo, ma che quantomeno garantirà all'azienda una gestione priva di sorprese e imprevisti.