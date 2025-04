Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 includerà relazioni romantiche? La risposta è sia sì che no

I giochi di ruolo moderni non possono fare a meno di inserire le relazioni romantiche tra il giocatore e i personaggi non giocanti. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 farà lo stesso?

La spiegazione delle relazioni in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

PCGamer ha parlato con il team di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, The Chinese Room, e ha avuto modo di farsi un'idea della situazione "relazionale" del personaggio principale del videogioco.

Dopotutto, noi un mostro che spende il proprio tempo a bere sangue, uccidere e pianificare la propria prossima mossa fino a quando il sole non sorge. La nostra natura non esclude completamente la possibilità di avere relazioni, però.

Il creative director Alex Skidmore ha affermato: "Ci sono delle opzioni per le storie d'amore, però il romanticismo vampirico non è lo stesso di quello umano. Probabilmente è terribile da dire e non voglio dire troppo, ma... c'è una sorta di morso vampirico romantico."

"Il punto è che ci sono delle sezioni con dei vampiri principali: durante queste scene, se giochi le tue carte bene, puoi usare un morso romantico".

Secondo la testata, però, non è affatto facile ottenere un buon risultato. Ogni opzione di dialogo può avere grandi conseguenze. Inoltre, bisogna tenere da conto la storia del personaggio, il tuo clan, la reputazione, le tue scelte e non solo.

Inoltre, i vampiri vivono a lungo e stanno dentro gli stessi gruppi per tantissimi anni, quindi sarà importante capire chi ha un qualche tipo di relazioni con chi, che sia romantica o politica.

Infine, viene spiegato che è possibile usare un morto più "sensuale" con gli umani. Invece di aggredirli brutalmente come avviene nei combattimenti, si può usare "il bacio", confondendo i loro sensi e facendo in modo che l'esperienza sia per loro piacevole. Per quanto riguarda i dialoghi, ci sarò modo di flirtare ma anche in questo caso sarà necessario usare cautela per non subire ripercussioni da altri personaggi.

Ricordiamo che Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2 ha ora un mese di uscita ufficiale.