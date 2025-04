Un leak svela il periodo di presentazione di Samsung Galaxy Z Flip7 e Fold7

Una delle novità principali all'interno del settore degli smartphone è rappresentata senz'ombra di dubbio dal segmento dei pieghevoli, con numerose compagnie produttrici che al giorno d'oggi cercano di contendersi il mercato. In particolare, mancherebbe sempre meno all'uscita dei nuovi modelli di smartphone pieghevoli di Samsung, rispettivamente Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7. Nel frattempo, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore potrebbe aver svelato la data di presentazione ufficiale di entrambi i i dispositivi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Si tratterebbe a tutti gli effetti di una località di presentazione diversa per la compagnia, che negli ultimi tre anni ha scelto Seoul, in Corea del Sud, oltre che Parigi per gli ultimi modelli. Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Fold7 sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite , che abbiamo già visto all'interno della maggior parte degli smartphone top di gamma usciti quest'anno. Samsung Galaxy Z Flip7 dovrebbe invece presentare il chip proprietario Exynos 2500 con processo produttivo a 3 nanometri. Ai due nuovi modelli sopracitati dovrebbe inoltre aggiungersi Samsung Galaxy Z Flip7 FE , la controparte "entry-level" della versione standard.

Quando usciranno Samsung Galaxy Z Flip7 e Fold7

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per entrambi i modelli pieghevoli di Samsung, che dovrebbero grossomodo mantenere i prezzi visti l'anno scorso.

Samsung Galaxy Z Flip7

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.