The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è verificato per Steam Deck, ma ci gira davvero male

Il sistema di verifica di Valve per la compatibilità dei giochi con Steam Deck è di nuovo al centro di un'aspra polemica, in questo caso relativa alla spunta verde ricevuta da The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. In linea teorica, i giochi con la spunta verde dovrebbero girare bene sull'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve, ma non è sempre così, come nel caso del titolo di Bethesda, che offre delle prestazioni orribili. Non è ingiocabile, ma non offre comunque una buona esperienza di gioco.