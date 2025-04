Un designer di Fallout 3 dice cosa cambierà con la Remastered tanto chiacchierata

In tali documenti era presente anche il nome di Fallout 3 Remastered . Il gioco si farà? Non possiamo confermarlo, ma Bruce Nesmith - ex-Bethesda che ha lavorato a Oblivion e Fallout 3 (tra i vari) in qualità di designer - ha dichiarato che c'è un elemento da sistemare assolutamente: le sparatorie.

Non sappiamo se ve siete accorti, ma The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è disponibile. Non è stata una grande sorpresa, non solo perché recentemente più persone del settore avevano anticipato la cosa, ma anche perché da tempo erano circolati dei documenti ufficiali che avevano citato il videogioco.

Cosa ha detto il designer di Fallout 3 sulla Remastered

Nesmith ha parlato con VideoGamer e ha detto la propria su un potenziale Fallout 3 Remastered, in qualità di una delle persone che ha aiutato nella sua realizzazione.

"Cosa avete visto in Fallout 4? Tale gioco mostra cosa il team ha ritenuto dovesse essere cambiato rispetto a Fallout 3", spiega Nesmith a VideoGamer. "So che in Fallout 4 c'è stato molto lavoro sul combattimento con le armi da fuoco, perché Fallout 3 fu il primo gioco sparatutto del team. In tal senso, penso che il lavoro fatto sia stato incredibile".

"Il combattimento di Fallout 3 però non era allo stesso livello degli sparatutto dell'epoca", continua, "certo, è uno sparatutto GDR, non è un gioco in cui corri e spari e basta. Hanno fatto un grosso lavoro con Fallout 4, però, a tal riguardo. Quindi mi aspetto che facciano lo stesso [con una potenziale remastered], assumendo che seguano la stessa logica".

Nesmith non è parte di Bethesda dal 2021 (è un romanziere a tempo pieno, ora), quindi non ha informazioni ufficiali a riguardo, ma avendo aiutato nella realizzazione dei giochi in questione le sue parole hanno un certo peso per capire quale potrebbe essere l'approccio della compagnia con un potenziale Fallout 3 Remastered.

