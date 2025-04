Con Oblivion in arrivo, c'è speranza per il vociferato Fallout 3 Remaster? Un noto leaker dice la sua

I primi avvistamenti di The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered risalgono alla famosa battaglia legale tra Microsoft e FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard e nello stesso periodo erano emerse tracce anche di una possibile Remaster di Fallout 3: considerando che il primo sembra essere ormai in arrivo, ci sono speranze anche per il secondo?

Secondo il noto leaker NateTheHate il progetto risulta verosimile, ma ci vorrà davvero un bel po' di tempo prima di poterlo vedere realizzato, cosa che potrebbe anche portare a cambiamenti di programma e possibili cancellazioni, alla fine.

In ogni caso, secondo la fonte in questione l'idea assume particolare consistenza visto che il titolo era stato avvistato nei documenti de-secretati in occasione del processo a Microsoft da parte dell'FTC, ma non sarebbe proprio il caso di trattenere il respiro nell'attesa.