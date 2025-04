F-Zero GX in azione su Nintendo Switch 2 con un gameplay trailer

Per chi non lo conoscesse, F-Zero GX è un gioco di corse futuristiche lanciato nell'ormai lontano 2003 in cui affronteremo gare adrenaliniche a velocità estrema in cui gestire accelerazione, sterzate e propulsione è essenziale per trionfare sugli avversari. Include una modalità storia che segue le imprese di Captain Falco e una modalità multiplayer a quattro giocatori.

Un assaggio di F-Zero GX su Switch 2

Come possiamo vedere nel video qui sotto, al netto dei tanti anni passati F-Zero GX tutto sommato sembra ancora in gran forma e si tratta sicuramente di un'ottima aggiunta al catalogo dei classici.

Vi ricordiamo che, oltre a F-Zero GX, al lancio di Nintendo Switch 2 saranno disponibili anche The Legend of Zelda: The Wind Waker e SoulCalibur 2. Altri classici GameCube verranno aggiunti successivamente. Ad esempio, durante la presentazione della console sono stati mostrati una serie di titoli in arrivo prossimamente, tra cui Super Mario Sunshine, Pokémon DX: Gale of Darkness e Luigi's Mansion, giusto per citarne alcuni.

Su Nintendo Switch 2 queste glorie del passato potranno vantare una risoluzione maggiore, la possibilità di personalizzare a piacimento i comandi, e il multiplayer online e locale in quelli supportati. I classici GameCube saranno disponibili solo su Nintendo Switch 2 e solo per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.