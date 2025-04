Uno sviluppatore di Skyblivion commenta la "quasi conferma" di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Proprio ieri sono emerse delle prove inconfutabili dell'esistenza di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, quando dal sito ufficiale del team Virtuos sono trapelate delle immagini del gioco in questione, che continua a non essere stato annunciato ma che pare proprio ormai essere in procinto di diventare pubblico.

Con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered che sembra ormai quasi confermato in maniera ufficiale, viene da chiedersi cosa ne pensino gli sviluppatori di Skyblivion , ovvero l'enorme mod che propone una sorta di remaster di Oblivion con il motore grafico di Skyrim, e qualche commento è arrivato da uno degli autori .

"Il vero remake sono gli amici che ci siamo fatti lungo il cammino"

Ebbene, una prima reazione è arrivata da Rebelzize, uno dei principali modder/sviluppatori che stanno lavorando a Skyblivion: "Il vero remake sono gli amici che ci siamo fatti lungo il cammino", ha affermato, in maniera scherzosa, riprendendo la classica frase come a cercare di trovare del buono in una situazione con esito alquanto fallimentare.

Una delle immagini trapelate di Oblivion Remastered

Ma poi ha precisato: "Per essere chiari, questo non cambia nulla per me. Questo è sempre stato un progetto di passione e lo sarà ancora fino alla fine. Per la comunità è un vantaggio, perché quest'anno avrete una doppia razione di Oblivion. Tutto l'amore e nessun odio verso le persone che hanno realizzato il remaster ufficiale".

Anche Skyblivion, infatti, ha un periodo di uscita previsto per il 2025, e la coincidenza è alquanto beffarda, considerando quanto a lungo la mod di conversione totale è stata in sviluppo e come invece il progetto ufficiale di Bethesda e Virtuos sia destinato a spuntare fuori all'improvviso ma praticamente in contemporanea.

Parlando con Alessio Palumbo di Wccftech, che ha avuto modo di approfondire la questione, Rebelzize ha aggiunto "Sembra un'ottima interpretazione e totalmente diversa da quella che era la mia visione. Non vedo l'ora di provarlo anch'io. Per fortuna, fin dall'inizio questa cosa è stata tutta una questione di passione, e lo è ancora", ha ribadito il modder.

"Ne ho ricavato più di quanto avrei mai immaginato: amici, esperienze, e mi ha fatto capire che volevo lavorare nell'industria dei videogiochi, cosa che ho finito per fare, e alla fine della giornata, esiste solo perché Bethesda lo ha permesso, quindi credo che se il remake ufficiale è reale è un bene che ci sia stato permesso di esistere. Ci concentreremo sul rilascio della nostra versione e resteremo positivi".