“Nintendo Switch 2 è una parte importante del futuro di Xbox”, per Phil Spencer

In un'intervista concessa a Variety, Spencer ha dichiarato che è "un grande sostenitore di ciò che Nintendo significa per questo settore" e che di conseguenza Microsoft ha intenzione di supportare Switch 2 con i suoi franchise, proseguendo il percorso già iniziato con la precedente console. Chiaramente, il boss di Xbox non si è sbottonato più di tanto, dunque non sappiamo se tra i piani della compagnia ci sia, ad esempio, anche la vociferata conversione di DOOM: The Dark Ages per Switch 2 .

Le parole di Spencer

"Abbiamo sostenuto Switch 1, voglio sostenere Switch 2", ha detto Spencer. "Nintendo è stato un grande partner. Pensiamo che sia un modo unico per raggiungere i giocatori che non hanno Xbox o un PC. Ci permette di continuare a far crescere la nostra community di persone che hanno a cuore i nostri franchise, e questo è davvero importante per noi per assicurarci di continuare a investire nei nostri giochi".

"Sono un grande sostenitore di ciò che Nintendo significa per questa industria e nel fatto che continueremo a sostenerla. E ottenere il loro supporto per i nostri franchise, credo sia una parte importante del nostro futuro".

Phil Spencer

Alla domanda se la presentazione di Nintendo Switch 2 abbia in qualche modo messo fretta a Microsoft per quanto riguarda i piani relativi a una Xbox portatile, Spencer ha sviato la questione con eleganza, affermando che al momento la compagnia si sta concentrando "sulle nostre community e la base di utenti che stiamo costruendo".

"Mi ispiro a ciò che fanno molti creatori diversi e i proprietari di altre piattaforme", ha risposto. "Ma credo nei piani che abbiamo. Ovviamente, stiamo evolvendo ciò che significa essere Xbox e incontrare i giocatori in tanti posti diversi. Ci sono 3 miliardi di persone che giocano ai videogiochi sul pianeta e io mi alzo ogni mattina pensando a come Xbox possa essere più rilevante in tal senso."

"E questo garantendo di essere all'avanguardia nel modo in cui i nostri giochi e le funzionalità della nostra piattaforma possono essere disponibili nel maggior numero possibile di luoghi, sia che si tratti di cloud, sia che si tratti di persone che giocano su PC, sia che si tratti di persone che giocano su console. Quindi siamo davvero spinti dal cercare di far crescere i nostri franchise e la nostra piattaforma per essere una parte importante del gaming per raggiungere quanti più possibili di quei 3 miliardi di giocatori".