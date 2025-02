Esclusive Xbox anche su PS5 e Switch? È un bene per i giochi, per gli utenti e gli sviluppatori

Oramai è chiaro: Microsoft ha approcciato una strategia multipiattaforma in modo esplicito, puntando a pubblicare sempre più giochi anche sulle piattaforme di altre compagnie, come PS5 e Nintendo Switch. Ovviamente questo è un vantaggio per l'editore , che può guadagnare di più e sostenere i moltissimi studi che negli anni ha acquistato.

Le parole del capo di Xbox Game Studios

"Penso che sia un bene per i giocatori, penso che sia un bene per i nostri studi", ha detto Duncan nel podcast ufficiale di Xbox. "I nostri studi creano giochi straordinari e vogliamo dare a questi prodotti la possibilità di raggiungere il pubblico più ampio possibile".

Ciò è in linea con quanto affermato recentemente da Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, alla domanda sul nuovo approccio multipiattaforma di Microsoft. "Non è un vantaggio per le persone limitare i giochi. Limitare le piattaforme tramite le quali i videogame possono essere utilizzati non aiuta i titoli stessi", aveva dichiarato.

Duncan ha poi aggiunto che ogni sviluppatore che crea un gioco spera che questo possa trovare il più ampio pubblico possibile, e portare i giochi Xbox sui sistemi rivali è un modo per contribuire a questo obiettivo. "Mi piace che possiamo dare loro questa opportunità", ha detto.

Duncan è stato in precedenza responsabile dello studio di Rare e ha dichiarato che portare Sea of Thieves su PS5 è stata una buona mossa per Rare e per il gioco, perché ha eliminato varie barriere e ha permesso a un gruppo più ampio di persone di giocare insieme tramite il cross-play. Anche Forza Horizon 5 arriverà su PS5 in primavera, insieme a Indiana Jones e l'antico Cerchio. "Penso solo che sia un bene per i giocatori, è un bene che i nostri giochi raggiungano più spazi ludici", ha detto Duncan.