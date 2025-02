Netflix svela le Top 10 dei film e serie TV più visti in Italia e ci sono tante novità in cima alla lista

Netflix ha condiviso le nuove classifiche settimanali dei film e delle serie TV più visti in Italia. Il periodo di riferimento è precisamente dal 17 al 23 febbraio. Iniziamo subito con la Top 10 delle serie TV con più visualizzazioni:

Storia della mia famiglia - Stagione 1 Zero Day - Mini serie American Murder: Il caso Gabby Petito - Stagione 1 Cassandra - Mini serie Aremorden: Gli omicidi di Are - Stagione 1 Valeria - Stagione 4 Cobra Kai - Stagione 6 Entrevias - Stagione 4 The Night Agent - Stagione 2 The Recruit - Stagione 2

Si tratta di una settimana densa di novità per l'Italia, visto che l'intera Top 3 è composta da serie televisive appena pubblicate. Anche Valeria è un nuovo arrivo nella Top 10. Anche se nelle parti basse della lista, prosegue il successo di Cobrai Kai che con la terza parte porta la sesta stagione (calcolata come un solo pacchetto dai dati di Netflix) in classifica per l'ottava volta. Bene anche The Night Agent che è in Top per la quinta settimana.