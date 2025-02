I film e le serie TV di Netflix più visti in Italia includono una mini serie con la Abby di The Last of Us

Netflix ha pubblicato le nuove classifiche che mostrano quali sono i film e le serie TV più viste in Italia, precisamente tra il 10 e il 16 febbraio 2025. Iniziamo vedendo le serie TV in Top 10:

Aremorden: Gli omicidi di Are - Stagione 1 Cassanndra - Mini serie Entrevias - Stagione 4 Cobra Kai - Stagione 6 Black Hawk Down: La Storia Vera - Mini serie The Recruit - Stragione 2 The Night Agent - Stagione 2 Apple Cider Vinegar - Mini serie Il colore delle Magnolie - Stagione 4 Cella 211 - Stagione 1

Questa settimana vi sono tre novità per la classifica: Black Hawk Down: La Storia Vera, Apple Cider Vinegar e Il colore delle Magnolie. Segnaliamo che Apple Cider Vinegar - ispirato a uno scandalo reale di una beauty influencer, Belle Gibson - è interpretato da Kaitlyn Dever, l'attrice che sarà Abby in The Last of Us Stagione 2. Notiamo poi che Cobra Kai è risalito con l'arrivo della terza parte della Stagione 6.