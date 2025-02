L'attrice di Abby in The Last of Us Stagione 2 non è muscolosa? Verissimo, ma avete torto a criticarla

The Last of Us Stagione 2 ci proporrà vari nuovi personaggi, iniziando con Abby, nuova protagonista e antagonista della serie TV. L'attrice è stata criticata per il suo aspetto, ma avete torto.

In tutta onestà, che la seconda stagione di The Last of Us stia facendo in qualche modo discutere non ci stupisce affatto. Già il videogioco era stato un ricettacolo di ingiusto odio, con persino minacce di morte rivolte a una delle attrici. Era impossibile che un prodotto così potente non scatenasse delle critiche anche nel suo formato televisivo. Se non avete già capito di cosa stiamo parlando, è presto detto: Abby, il nuovo personaggio principale di The Last of Us Stagione 2. Ancora più precisamente ciò che non piace a una certa fetta del pubblico videoludico è l'attrice scelta - Kaitlyn Dever (L'uomo di casa, Unbelievable) - che, come sempre, viene prima di tutto analizzata dal punto di vista dell'aspetto fisico e solo dopo per le sue capacità attoriali (ma spesso il discorso nemmeno si sposta su questo secondo elemento). La critica a questo giro è che Dever non sia abbastanza muscolosa e non assomiglia abbastanza al personaggio del videogioco... e purtroppo chiunque lo dica non ha tecnicamente torto. Il problema è che questo tipo di discussioni nascono fin troppo spesso in malafede o perlomeno senza la volontà di fare un passo in più per analizzare la situazione.

Allerta spoiler In questo articolo guarderemo alla figura di Abby, vedendo come il suo aspetto sia effettivamente rilevante. Per farlo però sarà fondamentale parlare di The Last of Us Parte 2, facendo spoiler su vari elementi. Essendo un articolo rivolto soprattutto ai videogiocatori (i semplici telespettatori non si sono posti domande sul personaggio, dopotutto) è impossibile evitare di citare eventi principali del videogioco disponibile su PS4, PlayStation 5 e PC e di conseguenza fare anticipazioni su quanto molto probabilmente accadrà anche nella serie TV. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

I motivi per cui l’aspetto di Abby è importante in The Last of Us Parte 2 Affermare che l'aspetto di un personaggio non sia rilevante è sempre sbagliato. Il "character design" è uno degli elementi fondamentali per trasmettere immediatamente che tipo di protagonista / antagonista (Abby è entrambi) abbiamo di fronte. E cosa ci dice il fisico di Abby? La sua altezza e i suoi muscoli ci dicono che è potente e brutale. Ci dicono che è una minaccia e l'antitesi di Ellie, più bassa e magra. Abby è tutto ciò dobbiamo odiare all'interno del videogioco, perlomeno fino a quanto il punto di vista non viene ribaltato e non comprendiamo cosa veramente è successo e che Ellie e Abby non sono affatto diverse. Entrambe si sono imbarcate in un viaggio di vendetta per uccidere chi ha portato via loro la figura paterna. Joel ha ucciso il padre di Abby e ora lei ha eliminato "il padre" di Ellie. C'è molto di più dietro i due personaggi e l'aspetto è solo un punto di partenza per raccontare chi sono, ma rimane un fattore fondamentale per trasmettere un messaggio, come accade nel finale. Ellie, ad esempio, è cambiata e subisce conseguenze fisiche per le proprie (sbagliate) scelte: perde due dita oltre che il rapporto d'amore che aveva creato con Dina. Certo, sceglie infine di interrompere la catena di vendetta e violenza, ma i segni rimarranno sempre su di lei. Lo scontro finale tra Abby ed Ellie in The Last of Us Parte 2 Abby, dopo un lungo peregrinare e l'incontro con un nuovo compagno da proteggere, finisce imprigionata presso una banda in California. Ellie riesce quindi a rintracciarli e quando li raggiunge non trova la nemesi che tutti noi ci aspettavamo. Abby è solo l'ombra di ciò che era in passato, senza più tutti i muscoli che l'hanno caratterizzata. È una conseguenza logica della prigionia, chiaramente, ma è anche una oculata scelta di Naughty Dog che ci racconta tramite l'aspetto della donna che la sua voglia di lottare e farsi guidare dall'odio e dalla vendetta è scemata. La sua potenza e la sua brutalità non sono più i tratti che la distinguono. Non si può quindi affermare che il fisico di Abby sia totalmente irrilevante per raccontare il suo personaggio, perché dal primo all'ultimo istante è in grado di veicolare importanti messaggi, senza bisogno di didascaliche dichiarazioni.