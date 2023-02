The Last of Us, la serie TV: l'attrice Melanie Lynskey risponde alle critiche sul suo aspetto

La serie TV di The Last of Us è molto amata, ma come ogni prodotto di successo attira dei detrattori, che spesso criticano contenuti e attori per i motivi più sciocchi. Un esempio è quanto avvenuto a Melanie Lynskey, che è stata attaccata tramite Twitter per il proprio aspetto da Adrianne Curry, vincitrice della prima edizione di America's Next Top Model (2003).

Precisamente, secondo Curry, Lynskey non è abbastanza muscolosa per il proprio personaggio e ha mostrato come riferimento un'immagine della donna che potete vedere poco sotto. Lynskey ha però rapidamente risposto affermando che la fotografia non proviene da The Last of Us ma da un cover shoot per la rivista InStyle. Inoltre, ha anche ricordato che il suo personaggio non ha bisogno di essere muscoloso, ma solo intelligente. Se il suo personaggio ha bisogno di muscoli, può chiamare i suoi "scagnozzi", afferma Lynskey.

Ricordiamo che il personaggio (non presente nel gioco ma creato appositamente per la serie TV di The Last of Us) si occupa di pianificare ed eseguire il rovesciamento dell'ente governativo FEDRA degli USA e quanto detto dall'attrice è assolutamente vero. Il fatto che The Last of Us sia ambientato in un mondo post apocalittico non significa che ogni persona debba essere muscolosa e atletica per sopravvivere.

"La sua voce è troppo stridula. La sua voce è troppo silenziosa. Presta troppa attenzione al suo aspetto. Non presta abbastanza attenzione al suo aspetto. È troppo arrabbiata. Non è abbastanza arrabbiata", ha detto Lynskey. "Ero eccitata all'idea di interpretare una donna che, in un momento disperato e tragico, si è buttata in un ruolo che non aveva mai pianificato di avere e che nessun altro aveva pianificato di avere, e poi è riuscita davvero a fare qualcosa".

Ha aggiunto: "Volevo che avesse l'aspetto di una donna che ha sempre bisogno di avere con sé un taccuino. Volevo che fosse femminile, che avesse una voce dolce e tutte le cose che vengono definite come un simbolo di "debolezza". Perché, onestamente, al diavolo questa mentalità".

Critiche a parte, la serie TV di The Last of Us è un successo: il quarto episodio attira ancora più spettatori dei precedenti.