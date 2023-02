The Last of Us, serie TV: il quarto episodio attira ancora più spettatori, non c'è freno al successo

La serie TV di The Last of Us proseguo ogni settimana con un nuovo episodio e, da poco, è arrivata al quarto. Possiamo quindi vedere il numero degli spettatori rispetto alle settimane precedenti e scoprire che la cifra è cresciuta ancora: 7.5 milioni di persone l'hanno vista.

Precisamente, parliamo di un +17% rispetto al terzo episodio e un notevole +60% rispetto alla premier. Questo significa che la serie TV di The Last of Us continua a convincere sempre più persone che decidono di guardare la puntata appena disponibile. Ovviamente vanno poi sommate le persone che la recuperano successivamente, ma anche solo il dato della diretta è importante per capire il livello di interesse.

Ricordiamo anche che il secondo episodio ha segnato la maggior crescita di sempre nella seconda settimana per uno show HBO Orginal di genere drama. Il successo quindi non sta finendo e non è quindi strano che la seconda stagione sia già stata confermata.

Per chi è poco esperto di videogiochi, segnaliamo che The Last of Us è una famosa saga videoludica di PlayStation realizzata da Naughty Dog. Sono attualmente disponibili due capitoli, con il primo pubblicato su ben tre generazioni, da PS3 a PS5, tra versione originale, remaster e remake. In produzione vi è anche un capitolo multigiocatore per ora senza nome ufficiale.

La serie TV è realizzata da Craig Mazin (Chernobyl) e dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann che è anche co-creatore e co-sceneggiatore dei videogiochi.