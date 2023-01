The Last of Us: la seconda puntata della serie TV è ancora più vista della prima, crescita da record

The Last of Us ha stregato il pubblico con la prima puntata e questo ha convinto ancora più persone a vedere la seconda puntata. Parlando dei dati degli Stati Uniti, Variety ha svelato che la seconda puntata ha ottenuto una crescita da record in termini di spettatori.

La premiere della domenica della seconda puntata di The Last of Us ha ottenuto negli USA 5.7 milioni di spettatori, con una crescita del 22% rispetto ai 4.7 milioni di spettatori della prima. Precisiamo che parliamo dei dati della premiere: la prima puntata si trova ora a oltre 18 milioni di visualizzazioni tramite le repliche della prima settimana. Questo significa che una certa fetta di spettatori che non avevano immediatamente visto la prima puntata non ha atteso per vedere la seconda e l'ha seguita appena disponibile.

Questa crescita è la più grande di sempre per una serie HBO Original di genere drama e dimostra come l'interesse verso The Last of Us è in aumento. HBO ha affermato che di norma le visualizzazioni della domenica sera dei suoi show rappresentano tra il 20% e 40% delle visualizzazioni totali, quindi anche l'episodio due ha tutto lo spazio per ottenere da 2,5 a 5 volte le visualizzazioni attuali.

Certamente le recensioni stanno aiutando visto che il secondo episodio sta ricevendo voti altissimi. Inoltre, è già disponibile anche il trailer del terzo episodio che presenta Bill.

Se non volete alcuno spoiler ma siete curiosi del mondo di The Last of Us, vi segnaliamo anche ciò che i creatori della serie hanno immaginato per il passato di Tess, che non è stato inserito nella serie TV né nel gioco.