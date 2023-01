The Last of Us: i creatori svelano il passato di Tess, non inserito nella serie TV né nel gioco

The Last of Us è prima di tutto la storia di Joel ed Ellie. La coppia, però, non completa il proprio viaggio in solitaria, ma al contrario si imbatte in vari alleati lungo la via. Uno di questi è Tess, amica di Joel. Di Tess sappiamo poco, ma ora i creatori della serie TV hanno svelato dettagli sul suo passato, scritti ma mai inseriti nella serie (né nel gioco, se è per questo). Non vi sono quindi spoiler in questa notizia, in quanto nulla di quanto state per leggere è veramente presente in The Last of Us.

Il regista Craig Mazin, nel podcast ufficiale dedicato alla serie TV di The Last of Us, ha spietato che una scena legata al passato di Tess è stato scritta, ma non è mai stata girata. Mazin spiega che Tess aveva un marito e un figlio e che sono stati infettati. La donna ha dovuto uccidere il marito, ma non è stata in grado di fare lo stesso con il figlio. Tess ha quindi chiuso il ragazzino nello scantinato della propria casa e, teoricamente, si trova ancora lì, oramai in forma di clicker.

Neil Druckmann, co-creatore dei due videogiochi di The Last of Us, ha aggiunto che l'idea era di realizzare una scena nella quale la telecamera si avvicina alla porta dello scantinato e da dietro di essa si sentono i suoni del figlio infetto di Tess. Solo successivamente la donna avrebbe raccontato il proprio passato.

Nulla di tutto questo è stato inserito nella serie TV di The Last of Us, ma funzionerebbe bene a fianco di Joel, che ha perso la figlia. I due quindi sarebbero legati anche dalla perdita e non solo dalla necessità di sopravvivere a ogni costo.

Nel frattempo, il secondo episodio sta ricevendo voti altissimi.