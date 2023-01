Horizon Call of the Mountain: l'ESRB ha classificato il gioco e ci svela dei dettagli sui contenuti

L'ESRB ha classificato Horizon Call of the Mountain, il nuovo gioco della saga di Guerilla Games in arrivo su PS VR2 il 22 febbraio 2022. Tramite questa classificazione abbiamo la possibilità di scoprire qualche dettaglio sui contenuti e i temi del gioco.

Precisamente possiamo leggere, tramite il sito ufficiale dell'ESRB: Horizon: Call of the Mountain "è un gioco d'azione e avventura in VR in cui i giocatori assumono il ruolo di un guerriero in missione per riscattarsi salvando un insediamento. Da una prospettiva in prima persona, i giocatori attraversano grotte e montagne mentre combattono contro creature robotiche. I giocatori usano archi, fionde e lame a disco per distruggere le creature nemiche in combattimenti frenetici. Le battaglie sono accompagnate da suoni di impatto, grandi esplosioni ed effetti al rallentatore. Nel gioco si sente la parola "stronzo"."

L'ESRB, ovvero l'ente di classificazione del Nord America, segnala che il gioco è categorizzato come T for Teen, ovvero adatto agli adolescenti. Si tratta della stessa classificazione di Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn.

A differenza dei precedenti giochi, però, gli elementi sensibili sono unicamente "violenza di tipo fantasy" e "linguaggio leggermente volgare". Nei precedenti giochi erano presenti anche sangue, riferimenti a droghe, temi sessuali leggeri e maggiori volgarità. L'impressione quindi è che Horizon Call of the Mountain non ci metterà contro degli esseri umani (vista la mancanza di sangue) e che non vi saranno interazioni con personaggi come gli avventurieri delle taverne che possiamo visitare insieme ad Aloy (in quanto non vi è alcool e linguaggio particolarmente volgare).

Ricordiamo comunque che la classificazione potrebbe essere aggiornata e ampliata, oppure potrebbe essere poco precisa visto che di norma si tratta di auto-classificazioni.

Se volete scoprire qualcosa di più sul gioco, vi presentiamo Ryas, protagonista di Horizon Call of the Mountain.