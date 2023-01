WWE 2K23 annunciato con un trailer, data di uscita e dettagli

2K oggi ha annunciato WWE 2K23, il nuovo capitolo della serie wrestling di Visual Concepts, che sarà disponibile dal 17 marzo 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che svela che il 16 volte Campione del Mondo John Cena sarà il protagonista della copertina ufficiale, per festeggiare i suo ventesimo anniversario come star della WWE.

Stando ai primi dettagli svelati, WWE 2K23 presenta numerose novità e progressi, tra cui una nuova versione del 2K Showcase, l'aggiunta della modalità 3v3 e 4v4 WarGames e l'espansione di alcune modalità già incluse nelle precedenti interazioni. Aspettatevi anche grafica, animazioni, angolazioni e illuminazione ancor più realistiche e modifiche al gameplay, come il pinning opzionale.

Non manca ovviamente una vasta selezione di star e leggende della WWE, tra quelli confermati troviamo Roman Reigns, "American Nightmare" Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, "Stone Cold" Steve Austin e altri ancora

Leggiamo di seguito i dettagli ufficiali sulle novità introdotte da WWE 2K23: