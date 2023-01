Forspoken: sono in circolazione vari spoiler sul gioco, compreso il boss finale

Vi segnaliamo che sono attualmente presenti online una serie di spoiler legati a Forspoken, il nuovo gioco d'azione a mondo aperto di Square Enix in arrivo su PC e PS5 il 24 gennaio 2023. Gli spoiler sono legati sia al gameplay sia a scene chiave di trama, compreso il boss finale.

Esattamente come accaduto con molti giochi famosi negli ultimi mesi, come God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto, gli spoiler di Forspoken arrivano poco prima dell'uscita del gioco e rischiano di rovinare la sorpresa a chi apprezza l'idea di vivere una nuova avventura senza alcuna anticipazione. Il nostro consiglio è quindi di fare massima attenzione quando navigate online, soprattutto su forum come Reddit dove potrebbero esserci spoiler non segnalati. Se navigate molto online, potete usare delle applicazioni che bloccano certi contenuti sulla base delle parole chiave da voi inserite.

Precisamente, sta circolando in rete la prima ora di gioco. Ovviamente abbiamo già visto molto del gioco, soprattutto in termini di gameplay e sappiamo per sommi capi in che modo partirà l'avventura, ma è chiaro che gli sviluppatori di Forspoken preferirebbero che i giocatori possano vivere il gioco senza spoiler prima dell'uscita.

Il vero problema, però, è la presenza online di un video che mostra la boss fight finale: pare che fosse stato caricato su YouTube e che Luminous Productions lo abbia bloccato, ma c'è sempre il rischio che venga ricaricato o che circoli su altre piattaforme.

Vi consigliamo quindi, come detto, di fare massima attenzione alle vostre ricerche. Se volete vedere solo video ufficiali, ecco il trailer di lancio di Forspoken che ci prepara al debutto su PS5 e PC.