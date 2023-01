Hogwarts Legacy: la Camera dei Segreti non sarà esplorabile per motivi di lore

In questi giorni stanno spuntando in rete nuovi dettagli su Hogwarts Legacy grazie all'art book ufficiale del gioco, finito tra le mani di alcuni utenti con diverse settimane di anticipo rispetto alla data di uscita. Tra questi apprendiamo che nel gioco non sarà possibile esplorare la Camera dei Segreti, per quanto inizialmente era tra le idee messe al vaglio da Avalanche Software.

Stando a un frammento dell'art book di Hogwarts Legacy, gli sviluppatori inizialmente stavano pensando un modo per includere questi sotterranei nel gioco, ma che alla fine hanno rinunciato. Uno dei timori era quello di creare una sorta di paradosso temporale facendo scontrare nel 1800 il giocatore con il Basilisco, successivamente affrontato da Harry Potter nel 1992 in "Harry Potter e La Camera dei Segreti".

"Uno dei fatti già noti era che la il dormitorio dei Serpeverde e la Camera dei Segreti sono situate nei sotterranei di Hogwarts", recita l'art book. "All'inizio del processo di sviluppo, il design team di Hogwarts ha considerato se la Camera dei Segreti potesse avere un senso nel gioco. Sfortunatamente c'erano alcune sfide da superare e alla fine si decise di non includerla. Di certo non volevamo che il giocatore pensasse di poter uccidere il Basilisco che si deve trovare lì nel 1992!".

Hogwarts Legacy, dei nemici scheletrici

Sempre dall'art book di Hogwarts Legacy sono state svelate le differenze tra le varie tipologie di quest del gioco.