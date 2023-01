Hogwarts Legacy: dettagli sulle differenti tipologie di quest svelate dall'art book ufficiale

Un nuovo stralcio dell'art book ufficiale di Hogwarts Legacy condiviso su Reddit ha svelato i dettagli sulle varie tipologie di quest disponibili nel gioco, che si dividono tra principali, secondarie e i "compiti scolastici".

Trovate la pagina dell'art book incriminato a questo indirizzo. Stando alle informazioni riportate, quelle del "Golden Path" sono fondamentalmente le quest principali di Hogwarts Legacy e "guidano il giocatore dall'imparare le magie più basilari in classe alla scoperta della loro capacità unica di utilizzare la magia antica. Saranno abilità necessarie per permettere al giocatore di contrastare Victor Rookwond e la sua gang criminale e fermare la rivolta dei globin che minaccia Hogwarts".

Le missioni secondarie sono come da tradizione delle quest non necessarie per arrivare ai titoli di coda. Apprendiamo che è grazie ad esse che determineremo se il nostro personaggio verrà ricordato come un mago benevolo o malvagio, in base alle decisioni prese durante il loro svolgimento.

"Le missioni secondarie aiutano a definire chi è il giocatore come mago, ispirandoli a investigare nelle location, ottenere artefatti magici, scoprire i segreti di Hogwarts e Hogsmeade e aiutare gli altri studenti a risolvere i loro problemi personali", recita la descrizione dell'artwork.

Il team di sviluppo ha aggiunto che le persone all'interno del mondo di Hogwarts Legacy, "si ricorderanno e parleranno delle scelte fatte dal giocatore in queste missioni".

Infine i "compiti scolastici" ricordano molto delle fetch quest, dato che richiedono al giocatore di "esplorare il castello e i dintorni per trovare oggetti, collezionare e combattere quando necessario". In particolare pare che alcuni di questi incarichi siano legati a incantesimi opzionali non sbloccati durante le missioni principali.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio per PS5, Xbox Series X|S e PC il 10 febbraio 2023. Seguiranno le versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile 2023 e infine quella per Nintendo Switch il 25 luglio 2023. Gli acquirenti della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PS5, Xbox Series X|S e PC possono iniziare a giocare con 72 ore di anticipo rispetto alla data di uscita, ovvero il 7 febbraio 2023. Di recente è stato presentato il Graphorn, una pericolosa creatura magica.