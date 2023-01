Hogwarts Legacy: presentato il Graphorn, una pericolosa creatura magica

Il profilo Twitter ufficiale di Hogwarts Legacy ha pubblicato un post per presentare il Graphorn, una delle creature magiche che impareremo a conoscere durante le nostre avventure fuori le mura dell'accademia magica.

Sulla falsariga dei post dedicati ai vari personaggi di Hogwarts Legacy, come George Osric, quello di oggi è dedicato al Graphorn, mostrando una breve clip di questo animale seguita da una descrizione testuale, dove apprendiamo che si tratta di un'animale che vive in montagna particolarmente noto per la sua aggressività, anche se pare che potremo stringere amicizia con un esemplare durante il gioco.

È noto per le appendici a mo' di tentacoli del muso, usati per raccogliere cibo e prendersi cura dei cuccioli. Inoltre stando alla lore di Harry Potter ha una pelle più dura di un drago, che respinge quasi qualsiasi incantesimo.

"I Graphorn sono grandi bestie di montagna che hanno una pelle dura e due corna affilate e sono noti per la loro natura aggressiva. Le loro appendici simili a tentacoli sono usate per catturare il cibo e prendersi cura dei loro piccoli".

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio per PS5, Xbox Series X|S e PC il 10 febbraio 2023. Seguiranno le versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile 2023 e infine quella per Nintendo Switch il 25 luglio 2023. Gli acquirenti della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PS5, Xbox Series X|S e PC possono iniziare a giocare con 72 ore di anticipo rispetto alla data di uscita, ovvero il 7 febbraio 2023. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul gioco prima del debutto nei negozi.