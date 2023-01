Hogwarts Legacy: data di uscita, prezzo, edizioni e tutto quello che c'è da sapere

Dato che il lancio di Hogwarts Legacy è ormai vicino, abbiamo pensato di realizzare un pratico articolo che riassume tutto quello che c'è da sapere sul gioco in vista del debutto nei negozi, con dettagli su data di uscita e prezzi, le varie edizioni disponibili e un riassunto su quello che possiamo aspettarci in termini di gameplay e trama.

Per quanto riguarda il preload , il servizio clienti di Warner Bros. Games ha confermato che sarà possibile scaricare in anticipo i file di gioco delle versioni PS5 e Xbox Series X|S, ma senza indicare una data e orario precisi, mentre tale opzione non sarà disponibile per PC . Nessun dettaglio per il momento per quanto riguarda le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Gli acquirenti della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PS5, Xbox Series X|S e PC possono iniziare a giocare con 72 ore di anticipo rispetto alla data di uscita, ovvero il 7 febbraio 2023. Tenete presente che l'accesso anticipato non è in programma per le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il lancio di Hogwarts Legacy è un caso un po' particolare, dato che fondamentalmente verrà scaglionato in più date di uscita in base alla piattaforma. Le prime versioni ad arrivare sugli scaffali dei negozi saranno quelle PS5, Xbox Series X|S e PC il 10 febbraio 2023. Seguiranno le versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile 2023 e infine quella per Nintendo Switch il 25 luglio 2023.

Prezzo, edizioni, bonus di prenotazione e contenuti esclusivi PlayStation

Il mondo di Hogwarts Legacy è ricco di fascino, ma anche di pericoli, come questi nemici scheletrici

Hogwarts Legacy sarà disponibile sia in formato digitale che fisico nelle versioni Standard Edition e Deluxe Edition. C'è anche una ricca Collector's Edition (solo retail), ma data la disponibilità limitata praticamente tutte le copie sono state già prenotate e sarà difficile accaparrarsene una.

Prenotando o preacquistando il gioco prima del lancio avrete diritto anche a una serie di bonus. Non solo, le versioni PlayStation includono anche un contenuto esclusivo e quindi non disponibile per le altre piattaforme. Di seguito i dettagli sui prezzi, le edizioni e i bonus di prenotazione.

Bonus di prenotazione e contenuti esclusivi PlayStation

Prenotando o preacquistando qualsiasi versione fisica o digitale di Hogwartsw Legacy riceverete come bonus la calvalcatura extra Ippogrifo d'Ossidiana. I giocatori PS5 e PS4 riceveranno inoltre anche la ricetta per la Pozione Felix Felicis.

Le versioni PS5 e PS4 di Hogwarts Legacy includono inoltre la missione esclusiva "Negozio infestato di Hogsmeade". Stando alla descrizione ufficiale, i giocatori prenderanno parte a "un'avventura inquietante e misteriosa" che coinvolge Madama Mason, una negoziante di Hogsmeade, e l'esplorazione di un sotterraneo ricco di pericoli. Completando questa missione, otterrete l'accesso a un negozio esclusivo a Hogsmeade, in cui si possono vendere i propri oggetti ed equipaggiamento a prezzi migliori rispetto le altre botteghe presente nel gioco.

Standard Edition

La Standard Edition di Hogwarts Legacy sarà disponibile in formato fisico e digitale ai seguenti prezzi:

PS5 e Xbox Series X|S - 74,98 euro

PS4 e Xbox One - 69,99 euro

Nintendo Switch - 59,99 euro

PC (solo digitale) - 59,99 euro

Potrete preordinare le versioni fisiche della Standard Edition tramite Amazon.it, con consegna prevista per il giorno di uscita del gioco, tramite i box sottostanti. Le versioni digitali della Deluxe Edition sono disponibili tramite PlayStation Store per PS5 e PS4, via Xbox Store per Series X|S e One, tramite Steam ed Epic Games Store per PC. Nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile il preacquisto della versione digitale per Nintendo Switch.

Deluxe Edition

La Deluxe Edition di Hogwarts Legacy sarà disponibile in formato fisico e digitale. Tenete presente che le versioni digitali per PS4 e Xbox One della Deluxe Edition sono incluse in quelle per PS5 e Xbox Series X|S e non sono acquistabili separatamente. Di seguito i prezzi:

PS5 e Xbox Series X|S - 84,99 euro - disponibile dal 7 febbraio 2023 grazie all'Accesso Anticipato (le copie digitali includono le versioni PS4 e Xbox One, disponibili dal 4 aprile 2023)

PS4 e Xbox One (fisico) a 79,99 euro

Nintendo Switch - 69,99 euro

PC (solo digitale) - 69,99 euro - disponibile dal 7 febbraio 2023 grazie all'Accesso Anticipato

Le versioni digitali invece sono disponibili tramite PlayStation Store per PS5 e PS4, via Xbox Store per Series X|S e One, tramite Steam ed Epic Games Store per PC. Nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile il preacquisto della versione digitale per Nintendo Switch.

La Deluxe Edition di Hogwarts Edition come detto in precedenza garantisce l'accesso anticipato al gioco di 72 ore solo su PS5, Xbox Series X|S e PC. Quindi potrete iniziare a giocare dal 7 febbraio, piuttosto che il 10 febbraio.

Oltre a questo bonus, questa edizione comprende il "Pacchetto delle Arti Oscure", che include:

La cavalcatura spettrale Thestral, creatura ben nota ai fan di Harry Potter.

Il set estetico delle Arti Oscure , ovvero un completo per il vostro personaggio ispirato alle Arti Oscure.

, ovvero un completo per il vostro personaggio ispirato alle Arti Oscure. L'Arena di combattimento delle Arti Oscure, ovvero un'arena in cui i giocatori potranno cimentarsi in sfide di combattimento.

Inoltre, in esclusiva per le versioni ditali della Deluxe Edition è incluso il Cappello a bustina delle Arti Oscure, un altro elemento estetico per personalizzare il vostro personaggio.

La Collector's Edition di Hogwarts Legacy

Collector's Edition

Hogwarts Legacy sarà disponibile anche nella versione Collector's Edition per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC al prezzo di 289,99 euro, in esclusiva italiana da GameStop.it. Al momento questa ricca edizione per collezionisti risulta esaurita per tutte le piattaforme, ma con un po' di fortuna qualche utente potrebbe decidere di rinunciare alla propria prenotazione, quindi tenete d'occhio la disponibilità nei giorni precedenti al lancio del gioco.

La Collector's Edition include l'Accesso Anticipato di 72 ore (solo PS5, Xbox Series X|S e PC), nonché il "Pacchetto Arti Oscure", i bonus di prenotazione citati in precedenza, nonché il contenuto digitale "Abito con ricamo di Kelpie" (un vestito extra per personalizzare il protagonista). La portata principale è però rappresentata dagli oggetti fisici da collezione inclusi, ovvero una replica di una bacchetta magica che fluttua "come per magia" sopra una base a forma di libro di incantesimi e lo steelbook esclusivo, raffigurati nell'immagine qua sopra.