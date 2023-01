Hogwarts Legacy: niente preload su Steam ed Epic Games Store della versione PC

Per la versione PC di Hogwarts Legacy non sarà disponibile il preload né su Steam né su Epic Games Store. Di conseguenza i giocatori potranno scaricare i file di gioco solo a partire dal lancio.

Come riportato da PCGamesN, la conferma arriva direttamente dal servizio clienti di Warner Bros. Games in risposta alla domanda di giocatore, che spiega che il download sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023, o il 7 febbraio nel caso della Deluxe Edition e della Collector's Edition:

"Non ci sarà un'opzione per il preload per Steam o Epic Games. Tuttavia, dovresti essere in grado di scaricare il gioco con l'Accesso Anticipato il 7 febbraio 2023, se hai la Digital Deluxe Edition o la Collector's Edition".

L'assenza del preload potrebbe far storcere il naso ai giocatori, specialmente quelli sprovvisti di una connessione a Internet veloce, considerando che stando ai requisiti di sistema di Hogwarts Legacy per PC il gioco dovrebbe occupare fino a 85 GB di spazio.

Per quanto riguarda le versioni console, il profilo Twitter di WB Games Support ha quantomeno confermato che ci sarà il preload per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia senza specificare date e orario.

Tra le informazioni confermate dal supporto di Warner Bros. Games segnaliamo anche il supporto al ray tracing per Hogwarts Legacy su PC.