PlayStation Store, la classifica dei giochi PS5 più scaricati nel 2022 in Giappone

Sony ha pubblicato la classifica dei giochi PS5 più scaricati del 2022 su PlayStation Store in Giappone, e rispetto alla top 10 occidentale non mancano alcune sorprese... a cominciare dal clamoroso secondo posto di Earth Defense Force 6.

Elden Ring Earth Defense Force 6 Gran Turismo 7 Call of Duty: Modern Warfare 2 Horizon Forbidden West Stray Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion FIFA 23 Cyberpunk 2077 Ghostwire: Tokyo

Come si può vedere, c'è un grande assente rispetto ai giochi più scaricati in USA ed Europa, ovverosia God of War Ragnarok: il gioiellino firmato Santa Monica Studio non è riuscito a entrare nella top 10, mentre Horizon Forbidden West lo troviamo in quinta posizione.

Subito dopo, al sesto posto, troviamo un'altra sorpresa: Stray, l'avventura a quattro zampe di BlueTwelve Studio, che è stato premiato come gioco PlayStation dell'anno ai Golden Joystick Awards 2022 ma ha portato a casa importanti riconoscimenti anche ai The Game Awards 2022.

Se la vetta della classifica è del "solito" Elden Ring, con Call of Duty: Modern Warfare 2 che in questo caso deve accontentarsi della quarta posizione, fa piacere ritrovare al decimo posto Ghostwire: Tokyo, a ulteriore conferma di come gli utenti nipponici tendano a premiare le produzioni più vicine ai loro gusti e costumi.