Hogwarts Legacy supporterà il ray tracing su PC, ecco le opzioni

La versione PC di Hogwarts Legacy supporterà il ray tracing: lo ha rivelato il supporto tecnico di Warner Bros. Games, fornendo i dettagli sulle opzioni che saranno disponibili per questa tecnologia sulla piattaforma Windows.

Dopo l'annuncio dei requisiti di sistema di Hogwarts Legacy, scopriamo dunque che l'atteso tie-in consentirà di attivare il ray tracing su ombre, riflessi, occlusione ambientale e preset qualitativi, qualsiasi cosa si intenda con quest'ultima parte.

È certamente strano che Avalanche Software non abbia parlato di una feature così rilevante durante le presentazioni del gioco, a maggior ragione visto che il supporto per il ray tracing non si limiterà alle ombre, come accaduto in alcuni casi, bensì si estenderà anche agli altri elementi grafici.

A questo punto la voglia di vedere Hogwarts Legacy in azione su di una configurazione di fascia alta è ulteriormente aumentata. Bisognerà però attendere ancora un po': il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X a partire dal 10 febbraio, mentre arriverà sulle altre piattaforme nei prossimi mesi.