Hogwarts Legacy: annunciati i requisiti di sistema, dai minimi a quelli Ultra con 4K

Avalanche Software oggi ha svelato i requisiti di sistema della versione PC di Hogwarts Legacy, da quelli minimi con risoluzione 720p e preset basso fino a quelli Ultra per giocare in risoluzione 4K, che trovate elencati di seguito:

Minimi - 720p, 30 fps, preset basso

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) o AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)

RAM: 16 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB o AMD Radeon RX 470 4GB

DirectX: DX 12

Spazio di archiviazione: 85 GB

Raccomandati - 1080p, 60 fps e preset alto

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) o AMD Ryzen 5 3600 (3.6 Ghz)

RAM: 16 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce 1080 Ti o AMD Radeon RX 5700 XT o INTEL Arc A770

DirectX: DX 12

Spazio di archiviazione: 85 GB

Ultra - 1440p, 60fps e preset Ultra

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel core i7-10700K (3.80 GHz) o AMD Ryzen 7 5600X (3.80 GHz)

RAM: 32 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: DX 12

Spazio di archiviazione: 85 GB

Ultra 4K - 4K, 60 fps e preset Ultra

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel core i7-10700K (3.80 GHz) o AMD Ryzen 7 5600X (3.80 GHz)

RAM: 32 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti o AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: DX 12

Spazio di archiviazione: 85 GB

Come possiamo vedere i requisiti indicati dagli sviluppatori sono abbastanza esigenti, dato che è consigliata una GTX 1080 Ti per giocare con il preset Alto in Full HD. Chiaramente salendo di risoluzione e preset, la configurazione richiesta diventa sempre più potente. Per il preset Ultra in 2K sono necessari 32 GB di RAM e una RTX 2080 Ti, mentre per giocare in 4K al massimo delle prestazioni è consigliata la RTX 3090 Ti.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Ieri è stato presentato il cast dei doppiatori del gioco, con Simon Pegg che sarà il preside Black.