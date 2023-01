Hogwarts Legacy: un video presenta il preside Phineas Nigellus Black, doppiato da Simon Pegg

Il canale YouTube di Hogwarts Legacy ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte in cui viene presentato l'attore Simon Pegg, che presterà la propria voce al personaggio di Phineas Nigellus Black, il preside della Hogwarts del gioco e uno dei meno popolari nella storia dell'accademia magica.

Stando alla lore di Harry Potter, Phineas Nigellus Black è stato un mago purosangue vissuto tra il 1847 e il 1925. Dopo aver studiato a Hogwarts come appartenente ai Serpeverde, tornò all'accademia diventando preside, anche se in realtà non ha mai davvero apprezzato la sua professione. È stato l'ultimo preside Serperverde fino all'elezione di Severus Piton. È il nonno di Sirius Black III, il padrino di Harry Potter, che nei libri della saga lo ha descritto come il preside meno popolare della storia di Hogwarts.

Simon Pegg è un attore, comico e sceneggiatore britannico. È noto per aver scritto la sceneggiature e aver recitato nella "trilogia del Cornetto", composta da L'Alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La Fine del Mondo. Ha recitato anche nella trilogia di Star Trek del 2009 - 2016 e in vari film di Mission Impossibile.

Nel filmato dietro le quinte di Hogwarts Legacy, Pegg ci parla del personaggio di Black e del suo pessimo carattere. Lo descrive come un "completo idiota", pomposo, disinteressato, un pessimo insegnante e preside a tutto tondo, completamente disinteressato nell'educazione o dall'essere un modello per i giovani, mirando piuttosto al prestigio offerto dal suo incarico. Insomma, una persona che sicuramente impareremo ad apprezzare nel gioco. Nel filmato vediamo anche alcune cutscene di Hogwarts Legacy con protagonista proprio il preside Black.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Di recente è stato pubblicato anche un video con protagonista il Cappello Parlante.