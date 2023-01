Elden Ring: la mod a pagamento Garden of Eyes introduce oltre 20 armi e 30 armature

Tra le varie mod per Elden Ring quella del gruppo di modder Garden of Eyes sta suscitando parecchio interesse. Parliamo di un contenuto fondamentalmente a pagamento, dato che è riservato agli iscritti al Patreon del gruppo, ma il tutto è giustificato dalle dimensioni corpulente del progetto, che potremmo definire fondamentalmente un'espansione vera e propria, dato che introduce oltre 20 armi e 30 armature, boss, talismani e meccaniche di gioco.

La raccolta di mod di Elden Ring di Garden of Eyes ha l'obiettivo di cambiare radicalmente l'esperienza di gioco, aggiungendo delle armi originali inedite, nuove armature dai precedenti giochi di FromSoftware, nuove boss fight, cavalcature e persino dinamiche di gioco, come i parry con le pistole in stile Bloodborne. Nel video pubblicato dal canale YouTube di Garden of Eyes che trovate di seguito trovate uno showcase delle nuove armi e armature introdotte con la mod.

Se siete interessati, trovate la mod Garden of Eyes di Elden Ring sulla pagina Patreon del team a questo indirizzo.

Rimanendo in tema Elden Ring, di recente una streamer è riuscita nell'incredibile impresa di battere due Malenia contemporaneamente su PS5 e PC utilizzando un DualSense e un dancepad.