Elden Ring: streamer batte due Malenia contemporaneamente con dance pad e DualSense

Sin dal lancio di Elden Ring la community si è cimentata nelle sfide più disparate: dalle classiche speedrun per completare il gioco nel minor tempo possibile a quelle con regole speciali, come handicap per il personaggio. Quella realizzata dalla streamer MissMikkaa a modo suo è memorabile: è riuscita a sconfiggere due Malenia contemporaneamente, su due schermi differenti, una su PS5 con il DualSense, l'altra su PC con un dance pad. Trovate il video del doppio scontro nel player sottostante.

Questa impresa ha dell'incredibile sotto più punti di vista. Partiamo dal presupposto che Malenia è uno dei boss più difficili di Elden Ring, gioco di per sé noto per suo livello di sfida tarato verso l'alto. Inoltre, sono davvero in pochi i giocatori che riescono a giocare un action utilizzando un dance pad, men che meno sconfiggere un boss così coriaceo.

Da questi presupposti la sfida completata da MissMikkaa, che prevedeva di eliminare i due boss nello stesso tentativo su entrambe le piattaforme, richiede una coordinazione e riflessi quasi sovrumani. Per ottenere la vittoria, sono stati necessari tre giorni e 199 tentativi, che considerando tutto non sono neppure tanti.

Per completare questa sfida la streamer ha utilizzato, in entrambi i giochi, una build basata sul sanguinamento con la Flamberge e la cenere di guerra Seppuku con infusione occulta, che tra l'altro è anche una delle ceneri di guerra più forti di Elden Ring che vi raccomandiamo nella nostra guida.