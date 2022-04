Elden Ring: le migliori Ceneri di Guerra e come ottenerle

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo quali sono a nostro avviso le Ceneri di Guerra più forti del gioco FromSoftware e dove potrete ottenerle.

Le ceneri di guerra sono una nuova meccanica introdotta nell'ultima fatica di FromSoftware legata all'equipaggiamento. Ogni armamento in Elden Ring possiede un'abilità speciale attivabile premendo il tasto L2/LT che consuma un determinato quantitativo di PA (Punti azione). Le ceneri di guerra fondamentalmente sono abilità che potrete assegnare a un'arma, sostituendo quella già presente ed eventualmente modificando anche lo scaling (il bonus proporzionale alle statistiche) e le proprietà di base (ad esempio, potrete infonderla con l'elemento fuoco). Va da sé che questo permette di adattare i vostri strumenti di morte allo stile di gioco che preferite e offre grande libertà nella costruzione delle build.

Potrete equipaggiare le ceneri di guerra presso i luoghi di grazia usando il "Coltello d'affilatura" (ecco come ottenerlo), ma ci sono delle regole da tenere a mente. Per prima cosa, potrete utilizzare una cenere di guerra su un solo armamento per volta. In compenso sono oggetti dagli usi infiniti, quindi potrete rimuoverle e assegnarle ad altre armi tutte le volte che vorrete. Alcune ceneri di guerra inoltre possono essere applicate solo a specifiche tipologie di equipaggiamento, ad esempio "Rinfodero" è una skill esclusiva per le katane. Infine, non è possibile modificare le ceneri di guerra di un armamento speciale (come quelli ottenuti da alcuni boss) e di armi come balestre e catalizzatori per incantesimi e stregonerie.

In Elden Ring sono presenti decine e decine di ceneri di guerra e di seguito abbiamo elencato quelle che a nostro avviso sono le migliori, includendo anche delle opzioni reperibili nelle fasi iniziali della vostra avventura. Il nostro consiglio in ogni caso è quello di provare un po' tutte le abilità che troverete nell'Interregno per scoprire quale si adatta meglio al vostro stile. In particolare con la patch 1.04 buona parte delle abilità delle armi sono state potenziate, dunque ora le opzioni valide sono davvero tantissime.

Come al solito abbiamo cercato di ridurre al minimo gli spoiler, ma per forza di cose da qui in poi parleremo di aree avanzate, NPC, boss e altro ancora.