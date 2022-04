Halo Infinite, la modalità "battle royale" arriverà quest'anno, secondo Jez Corden

Halo Infinite avrà una modalità di gioco simile a un battle royale, anche se con elementi differenti, che secondo il giornalista di Windows Central Jez Corden è in sviluppo ormai da due anni e dovrebbe essere pronta per il lancio entro quest'anno.

Secondo l'affidabile insider (almeno per quanto riguarda le questioni di Microsoft e Xbox), la modalità in questione viene identificata internamente da 343 Industries con il nome in codice "Tatanka" e ha iniziato lo sviluppo nella primavera del 2020. Questo significa che è in lavorazione ormai da due anni e, secondo il giornalista, saranno due anni e mezzo di lavorazione quando sarà pronta.



L'idea dunque è che venga lanciata nel corso del 2022, forse verso l'estate o l'autunno. Si tratta di una modalità che ha elementi battle royale ma anche caratteristiche PvPvE, creando dunque un misto che caratterizza diverse esperienze di questo tipo più recenti. La medesima fonte aveva riferito in precedenza che si tratta di una modalità particolarmente ampia, qualcosa di grosso e semi-indipendente sullo stile di Call of Duty: Warzone.

Questa nuova parte di gioco sarebbe sviluppata da Certain Affinity, all'interno del rapporto di collaborazione che è stato annunciato già tempo fa e in corso da alcuni anni, che dovrebbe portare a ulteriore supporto per Halo Infinite. Secondo Corden, è possibile che il team in questione continui a fornire supporto per questa modalità come una sorta di piattaforma a parte, mentre 343 Industries lavora alle caratteristiche di base del multiplayer e ai DLC legati alla storia.