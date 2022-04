Halo Infinite riceve aiuto da Certain Affinity, team fondato da un ex- sviluppatore della serie

Halo Infinite è stato apprezzato al proprio D1, ma il suo lato multigiocatore ha faticato ad attirare le simpatie degli appassionati, che hanno criticato la lentezza nella pubblicazione di novità. Ora, sembra che Microsoft abbia deciso di dare una scossa alla situazione, mettendo a fianco di 343 Industries - creatore del gioco - un secondo team che svolga la funzione di supporto: Certain Affinity, compagnia con sede ad Austin, Texas.

La notizia è stata condivisa tramite un brevissimo comunicato sul sito ufficiale di Certain Affinity. Il testo riporta le seguenti parole, in traduzione: "Siamo stati parte del franchise di Halo per più di 15 anni e siamo onorati di dire che stiamo approfondendo il nostro rapporto con 343 e che ci è stato affidato il compito di evolvere ulteriormente Halo Infinite in alcuni modi nuovi ed emozionanti. Unitevi a noi nel nostro viaggio."

Master Chief di Halo Infinite

Certain Affinity sta ora assumendo nuovo personale. Il team è stato fondato nel 2006 da Max Hoberman, ex-capo del comparto multigiocatore e online di Halo. La compagnia lavora soprattutto come team di supporto e si è dedicata a grandi serie, come Call of Duty e Halo, negli anni.

La speranza è che con questo nuovo supporto, il team di 343 Industries riesca a proporre tutte le novità più richieste dai giocatori, come la Forgia e la modalità co-op della campagna.