My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Hiko nei panni della succube Rizu

My Dress-Up Darling è stata una delle sorprese degli ultimi mesi, con la prima stagione dell'anime che ha conquistato milioni di spettatori. Considerando i temi trattati, non stupisce che l'opera abbia riscosso parecchia popolarità tra le cosplayer. Tra queste c'è anche Hiko che ci propone un cosplay di Marin Kitagawa nella versione della succube Rizu-kyun.

My Dress-Up Darling parla della passione per i cosplay, dal punto di vista di Marin, un'aspirante cosplayer dal carattere solare, e di Gojō, ragazzo introverso ma estremamente abile con ago e filo. Unendo le loro forze, Marin riesce a coronare il suo sogno e nel corso della Stagione 1 l'abbiamo vista interpretare vari personaggi fittizi. Tra questi c'è anche Rizu-kyun una succube tratta da un manga di genere slice of life.

Hiko dunque ha pensate bene dunque di realizzare "un cosplay nel cosplay", interpretando Marin nei panni di Rizu. Non solo il costume è stato riproposto in maniera fedele in ogni dettaglio, ma, come potrete notare nella galleria di Instagram qui sotto, la modella giapponese ha anche reinterpretato alcune delle pose assunte dalla protagonista dell'anime per i suoi scatti.

