Dead Island 2: nuovo reveal in estate e uscita fissata a settembre, per un insider

Non solo Dead Island 2 è ancora vivo e vegeto, ma stando a quanto afferma il giornalista e insider Colin Moriarty a quanto pare i lavori sul gioco sono ormai alle fasi conclusive, con una nuova presentazione prevista per quest'estate e data di uscita programmata per settembre o poco dopo.

Durante il podcast di Sacred Symbols, Moriarty afferma di aver ricevuto da una fonte affidabile la soffiata che i lavori su Dead Island 2 sono ormai quasi giunti al termine e che Deep Silver ha in programma di ri-presentare ufficiale il gioco durante quest'estate, per poi lanciarlo nei negozi pochi mesi dopo, per la precisione a settembre o ottobre 2022.

Il nuovo reveal dunque potrebbe avvenire durante il pre-show del Summer Game Fest 2022 di Geoff Keighley con debutto nei negozi a stretto giro, una mossa che tutto sommato ci sembra azzeccata, dato che i giocatori stanno aspettando Dead Island 2 ormai da otto lunghi anni. Detto questo, come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili.

Dead Island 2 è stato annunciato nell'ormai lontano 2014. Inizialmente il gioco era in sviluppo presso gli studi di Techland, gli autori del primo capitolo e della serie Dying Light, ma successivamente le redini vennero affidate a Yager. Quest'ultimo studio è stato chiuso nel 2015, con il progetto che è passato prima a Sumo Digital e poi nel 2019 a Dambusters. A febbraio di quest'anno, Deep Silver ha confermato che Dead Island 2 è tutt'ora in sviluppo.