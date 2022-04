Call of Duty: Sledgehammer Games lavora a un nuovo gioco, per un report di Tom Henderson

Stando a un report di Tom Henderson pubblicato sulle pagine di Exputer, i ragazzi di Sledgehammer Games hanno iniziato a lavorare a un nuovo Call of Duty che, salvo imprevisti, dovrebbe uscire nel 2025.

Sulla base delle sue fonti interne, Henderson nell'articolo afferma che il gioco è entrato in fase di pre-produzione. Non ha ricevuto dettagli sulla natura del titolo, ma uno degli sviluppatori afferma che la scadenza imposta da Activision Blizzard è fissata al 2025. A riprova di ciò, Henderson fa notare che l'organico di Sledgehammer Games è cresciuto del 21% dallo scorso anno, con oltre 60 posizioni lavorative aperte per gli studi situati in Australia, Canada e USA, segno che lo studio probabilmente ha iniziato i lavori su un nuovo progetto.

Call of Duty: Vanguard, un'immagine promozionale

Ciò sembrerebbe dare credito all'indiscrezione lanciata da Bloomberg a febbraio, secondo cui il prossimo Call of Duty di Treyarch è stato rinviato internamente, con data di uscita slittata dal 2023 al 2024. Sempre la fonte di Henderson afferma che il 2023 sarà un "anno sabbatico" per la serie principale, ma che dal 2024 dovrebbe riprendere l'uscita con cadenza annuale.

Detto questo tra il 2022 e il 2023 dovrebbero arrivare comunque numerosi giochi premium e non della serie Call of Duty. Oltre a Modern Warfare 2, di cui il reveal potrebbe essere molto vicino, in cantiere ci son anche Warzone 2, Warzone Mobile e, stando a un precedente rumor, anche uno spin-off free-to-play interamente incentrato sulla modalità Zombie.