Call of Duty: Modern Warfare II, il reveal del gioco del 2022 sembra molto vicino

Sembra essere molto vicina la presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare II, ovvero quello che dovrebbe essere il nuovo capitolo del 2022 della celebre serie di sparatutto da parte di Activision Blizzard, con un insider che ha pubblicato una sorta di countdown che punta al mese prossimo.

L'utente Twitter "RalphsValve", che in passato ha anticipato alcune informazioni rivelatesi corrette, ha pubblicato nelle ore scorse un'immagine che mostra una sorta di countdown con, sullo sfondo, un'immagine ispirata a Call of Duty: Modern Warfare. Il conteggio dei giorni punterebbe al 30 aprile 2022, sebbene lo stesso insider abbia poi riferito, in un secondo messaggio: "Premetto semplicemente che il reveal è ancora stabilito per maggio", per ulteriore chiarezza.



Non è detto che il conteggio sia preciso per quanto riguarda il giorno, ma la presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare II potrebbe dunque avvenire già a maggio 2022, secondo la fonte in questione, probabilmente nei primi del mese, cosa che non stupirebbe più di tanto considerando come i vari capitoli della serie vengano programmati e sviluppati in largo anticipo e sovrapponendosi uno all'altro.

D'altra parte, Activision ha già confermato che il nuovo capitolo della serie sarà Call of Duty: Modern Warfare II, ovvero una sorta di seguito diretto rispetto al gioco uscito nel 2019, che peraltro venne annunciato proprio nel mese di maggio dello stesso anno. Non si dovrebbe trattare peraltro nemmeno dell'unico gioco della serie previsto per quest'anno: il publisher ha previsto anche una sorta di Call of Duty: Warzone 2, oltre al probabile arrivo di Call of Duty: Warzone Mobile confermato in sviluppo.